Meio-irmão de Cassano acusado de assaltar apartamento e roubar bens avaliados em 30 mil euros

Giovanni Cassano, meio-irmão de Antonio Cassano, antigo jogador de Real Madrid, Inter de Milão e Milan, foi esta terça-feira detido em Bari, na Itália, por assalto a um apartamento, que terá alegadamente arrombado e levado bens avaliados em mais de 30 mil euros, entre eles relógios Rolex e outras jóias de valor.

De acordo com a imprensa italiana, Giovanni Cassano encontrava-se a dirigir sem a posse de carta de condução, um carro com a matrícula adulterada no exato momento em que foi detido pelo assalto que ocorreu na madrugada de 9 para 10 de junho.

Giovanni e Antonio Cassano são filhos do mesmo pai, que abandonou a mãe do antigo jogador de futebol quando este ainda era menor de idade.