Mensagem 'misteriosa' de Pjanic alimenta rumores sobre ida para o Barcelona

Numa altura em que se associa o nome de Miralem Pjanic ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain, o jogador da Juventus deixou uma mensagem, segundo a imprensa italiana "misteriosa", nas redes sociais.

"O futuro depende do que fizeres hoje. Feliz por ter regressado ao campo", escreveu o médio, como legenda a duas fotografias no treino de hoje. Nas mesmas, aparece pensativo e, em Itália, perguntam se estaria a pensar na possibilidade de jogar ao lado de Messi.

Recorde-se que de Espanha chegam notícias de um negócio entre Barcelona e Juventus: os italianos estariam dispostos a ceder Pjanic, De Sciglio e 25 milhões para contar com Nélson Semedo em Turim. Do lado catalão, haverá o desejo de contar com Pjanic e Lautaro Martinez na próxima temporada.

Entretanto, o PSG terá contactado o Bósnio que, segundo o ‘Mundo Deportivo’, respondeu que só sairá da Juventus se o destino for Barcelona.