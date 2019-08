Mert Cetin é reforço para a Roma de Paulo Fonseca

O defesa turco Yildrim Mert Cetin, que alinhava no Gençlerbirligi, assinou contrato por cinco temporadas com a Roma, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga italiana, que é treinado pelo português Paulo Fonseca.Em comunicado divulgado no site oficial, os giallorossi revelam ter pagado três milhões de euros pelo central, de 22 anos, sendo que o emblema turco fica com direito a 10% de uma futura transferência, desde que esta seja superior a cinco milhões de euros.Mert Cetin é internacional sub-21 turco, tendo chegado à primeira equipa do Gençlerbirligi no decorrer da temporada 2017/18.Na época transata, participou em 26 partidas pelo Gençlerbirligi, ajudando a equipa de Ancara a subir ao primeiro escalão do futebol turco.