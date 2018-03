A vaga de frio que tem atingido a Itália levou o belga Dries Mertens, craque do Nápoles, a sair às ruas da cidade para distribuir pizas quentes entre os sem abrigo. Apesar das tentativas para permanecer incógnito, o avançado foi ‘apanhado’ pelos jornalistas, com o 'Corriere della Sera' a dar grande destaque à atitude do futebolista.Ontem, depois das notícias a revelar a sua faceta solidária, o próprio goleador dos napolitanos publicou nas redes sociais um vídeo em que mostra o que tem feito para ajudar os outros, deixando um apelo a que outros façam o mesmo."Ultimamente tenho procurado ajudar aqueles que posso. Não era minha intenção mostrar isso nas redes sociais, mas como alguns jornais começaram a escrever sobre isso, prefiro ser eu a postar um vídeo daquilo que fiz. Talvez assim possa dar a outros a vontade de fazer o mesmo. Ajudar quem atravessa dificuldades, mesmo que seja com pouco, não exige muito esforço. E também gostaria de ver todos vocês a fazê-lo", escreveu o belga no Instagram.Mertens, de 30 anos, está desde 2013 no Nápoles - clube que lidera a Serie A e conta com o português Mário Rui -, somando já 20 golos esta época (16 no campeonato). O pequeno avançado (tem 1,68 m) é um dos favoritos dos adeptos napolitanos e tem retribuído o carinho, sendo visto com frequência a passear pelas ruas da cidade.Além da ajuda aos sem-abrigo, o internacional belga também tem visitado e apoiado crianças doentes nos hospitais, distribuindo carinho, sorrisos e brinquedos. Mas, juntamente com a esposa Kat, ajuda ainda um refúgio para cães abandonados.