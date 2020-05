Miguel Veloso deixa críticas

Miguel Veloso, médio português do Hellas Verona, critica a "falta de organização" das autoridades italianas no que ao futebol diz respeito. "Temos de treinar. Não percebo porque é que posso correr no parque com o Faraoni [colega de equipa], mas não no centro de treinos do clube, em Peschiera", questionou, ao ‘La Arena’.

"O que mais me chama a atenção é a falta de organização, de coisas precisas. Porque é que não dão um limite, uma data? É até este dia ou já não é. O meu amigo Pedro Pereira, do Bristol, da segunda liga inglesa, está a treinar com a equipa. Jogadores espalhados em vários campos. Tudo recomeçará a 16 de maio. Algo que poderíamos fazer em Peschiera", explica o médio. Ainda assim, Miguel Veloso garante que "a saúde está sempre em primeiro lugar".