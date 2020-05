Miguel Veloso mais um ano no Hellas Verona

Miguel Veloso terá aceitado renovar o contrato com o Hellas Verona até junho de 2021, segundo avança este sábado a imprensa italiana.





O médio, que comemora 34 anos na próxima segunda-feira, chegou ao clube no último verão como jogador livre, depois de três temporadas no Génova. Marcou dois golos, fez cinco assistências e esteve em 22 jogos na presente época.O português tinha assinado por apenas um ano, mas o 'Corriere di Verona' revela que o clube lhe propôs um novo contrato de mais um ano, com opção de outra temporada.