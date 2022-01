Miguel Veloso: «Penso que a minha carreira vai acabar aqui em Itália»

Miguel Veloso está em Itália desde 2016, primeiro no Génova e agora no Hellas Verona, e acredita que é naquele campeonato que irá acabar a carreira."Penso que a minha carreira vai acabar aqui, em Itália. Tenho 35 anos, estou aqui há seis, e por isso o cenário mais provável será terminar aqui", vincou em entrevista ao Sindicato dos Jogadores, projetando o futuro depois de pendurar as chuteiras."A única certeza que tenho é que no final da minha carreira quero dedicar o máximo de tempo possível à minha família. O futebol é uma profissão bonita, mas faz com que estejamos muito tempo longe de casa. Entretanto, também já tenho a minha licença de treinador UEFA B. Fiz o curso no Centro Técnico Federal de Coverciano, da Federação Italiana de Futebol. E no futuro, quem sabe!", evidenciou o internacional português em 56 ocasiões.O tempo que passou fora de Portugal dá-o por bem empregue. "Faço um balanço muito positivo. Ir para fora de Portugal tem-me permitido conhecer muitas culturas diferentes da nossa, como a ucraniana e a italiana. Foi um percurso que me enriqueceu não só profissionalmente, mas sobretudo em termos humanos", vincou o jogador formado no Sporting, CAC Pontinha e Benfica.