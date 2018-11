Miguel Veloso: «Precisava de tempo para pensar e afastar-me do futebol»

Depois de ter terminado contrato com o Génova no final da época passada, Miguel Veloso voltou ao ativo em outubro ao serviço... do Génova. Em entrevista ao italiano 'Il Secolo XIX', o internacional português explicou por que razão esteve afastado dos relvados."Nos últimos meses não jogava muito e vinha de algumas lesões. Precisava de pensar e de me afastar um pouco do futebol. Foram meses úteis: tive tempo para pensar, para estar com a minha família... A minha filha nasceu em março e foi bom passar mais tempo com ela, com o meu irmão e com a minha mulher. Mas depois comecei a sentir falta do futebol e queria voltar ao jogo", revelou o antigo jogador do Sporting e Dínamo Kiev.Miguel Veloso, que já teve uma passagem pelo emblema italiano entre 2010 e 2012, revelou os motivos que o levaram a"Após o jogo contra a Lazio, o presidente ligou-me a perguntar se estava disponível para voltar. Vou ser honesto, no verão não achava que voltaria para o Génova. Mas agora estou bem e quero ajudar a equipa com a minha experiência", frisou o médio de 32 anos.