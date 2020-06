Miguel Veloso renova com o Verona

Miguel Veloso vai continuar ao serviço do Verona por mais uma temporada. O clube italiano oficializou esta segunda-feira o prolongamento do vínculo com o internacional português.





O médio de 34 anos chegou a Verona no início da época, proveniente do Génova, tendo marcado dois golos em 25 encontros."Juntos por mais um ano. É uma grande satisfação, que me deixa ainda mais orgulhoso por usar essas cores! Obrigado", escreveu o jogador nas redes sociais.