Dez meses depois da sua passagem relâmpago pelo Sporting, Sinisa Mihajlovic ainda não esqueceu o sucedido nos leões. Esta sexta-feira, na derradeira conferência de imprensa da temporada no Bolonha, o sérvio foi questionado sobre a passagem pelos leões e deixou a garantia de que tudo o que o Sporting alega é mentira.

"O que aconteceu nada teve a ver com futebol, mas sim tratou-se de uma nova direção do clube que quis afetar a anterior. Acusaram-me de fazer coisas que nunca fiz e isso será provado. Em agosto vamos a tribunal", disse o sérvio, de 50 anos.



Mihajlovic, refira-se, irá comandar no sábado o Bolonha pela última vez na presente temporada (diante do Nápoles), ainda não sabendo o que o futuro lhe reserva. "Não quero falar nada sobre isso. No domingo vou sentar-me com a direção e vamos decidir o que sucederá."