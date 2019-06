Milan aceita castigo da UEFA mas culpa antiga administração

O Milan reagiu à exclusão das provas europeias da próxima temporada atirando a responsabilidade para a anterior administração. O clube reconhece que falhou o cumprimento das regras do fair play financeiro (FPP) da UEFA e promete fazer tudo para regularizar a situação."O atual acionista tomou o clube em julho de 2018, herdando significativas dívidas acumuladas depois de o proprietário anterior ter falhado as suas obrigações. Estas perdas e a consequente violação das regras do FPF, como resultado das ações do proprietário anterior, conduziram às sanções da UEFA. Embora tristes pelo facto de os nossos adeptos não poderem ver a sua equipa a competir nas provas europeias na próxima época, o clube reconhece e respeita o FPP. O clube admite que não há outra opção que não seja aceitar as sanções e traçar um caminho para voltar ao cumprimento das regras", pode ler-se num comunicado oficial."O AC Milan continua empenhado em devolver o clube ao lugar a que pertence no topo do futebol europeu", acrescenta a nota.