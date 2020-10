Milan acerta empréstimo de Diogo Dalot

Diogo Dalot vai jogar no Milan na época 2020/21 por empréstimo do Manchester United. Segundo as informações recolhidas por Record, trata-se de um cedência sem opção de compra. O defesa português vai realizar exames médicos este sábado em Itália.





A Roma também seguia o jogador, mas o Milan acabou por ganhar a corrida pelo defesa-direito.