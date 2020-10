Milan anuncia cinco casos positivos de Covid-19

O AC Milan anunciou esta segunda-feira cinco casos positivos de Covid-19 no clube. O guarda-redes Gianluigi Donnarumma, o avançado Jens Petter Hauge e três membro do staff estão infetados e, segundo o comunicado do emblema da Serie A, estão todos assintomáticos e em isolamento nas suas casas.





Recorde-se que o Milan defronta a Roma, de Paulo Fonseca, esta noite (19H45).