Milan de Rafael Leão abre liga frente à Udinese de Beto e Leonardo Buta

Já é conhecido o calendário da próxima edição da Serie A, que tem início marcado para 14 de agosto e termina mais tarde do que o habitual, a 4 de junho, devido ao Mundial’2022, não se disputando qualquer jogo de 13 de novembro a 3 de janeiro. O campeão Milan, de Rafael Leão, recebe a Udinese de Beto e Leonardo Buta em San Siro, enquanto a Roma de José Mourinho e Rui Patrício começa a nova época no terreno da Salernitana, e o Nápoles, de Mário Rui, faz a estreia no reduto do Verona, de Miguel Veloso. Já o Monza, do trio português Dany Mota, Pedro Pereira e Ronaldo Camará, recebe o Torino. O Inter joga na casa do recém-promovido Lecce e a Juventus defronta o Sassuolo no Allianz Stadium.

A 5ª jornada, entre 4 e 5 de setembro, assinala o primeiro grande jogo da época, entre Milan e Inter. O duelo entre Juventus e Inter e o dérbi da capital (entre Roma e Lazio) estão marcados para a 13ª ronda, a 6 de novembro.