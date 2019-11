Milan faz proposta a Zlatan Ibrahimovic: seis meses de contrato mais um ano de opção

Zlatan Ibrahimovic terminou o contrato com os LA Galaxy e despediu-se da MLS,, mas não faltam propostas ao avançado sueco, de 38 anos. Segundo a imprensa italiana o Milan já lhe fez chegar uma proposta para assinar um contrato de 6 meses, com um ano de opção. E um vencimento que pode chegar aos 6 milhões de euros se cumprir os 18 meses.A 'Gazzetta dello Sport' escreve que Zvonimir Boban e Paolo Maldini, dirigentes do Milan, já tiveram uma reunião com Mino Raiola, empresário de Zlatan, e que lhe terão feito a proposta.E agora a 'bola' está do lado do jogador. Ibrahimovic, que marcou 52 golos em 56 jogos ao serviço da equipa de Los Angeles de janeiro para cá, é muito orgulhoso e só aceitará a proposta do Milan se se sentir capaz de corresponder. O jogador tem 38 anos e sabe que o campoenato italiano é diferente da MLS. Seja como for, conta definir o seu futuro em meados de dezembro.Mas o Milan não é o único clube italiano interessado no jogador, pois o Bolonha terá também manifestado interesse em contar com o avançado. Uma aposta que teoricamente seria menos arriscada, conforme, o antigo dirigente da Juventus que levou o sueco do Ajax para Turim em 2004.