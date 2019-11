Milan pede 35 milhões de euros por Kessie

Franck Kessie não foi convocado por Stefano Pioli, treinador do Milan, para o confronto com a Juventus de Cristiano Ronaldo. A fraca forma física e psicológica do médio costa-marfinense são os motivos apontados pela imprensa italiana.





No entanto, aparentemente, o técnico dos rossoneri está farto dos devaneios do médio de 22 anos e está disposto a vendê-lo já na próxima janela do mercado de transferências, em janeiro. Os diários transalpinos referem que o clube deverá pedir entre 30 a 35 milhões de euros pelo jogador que tem como principais interessados o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, e o Monaco que tem Leonardo Jardim como treinador.