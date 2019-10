Milan pode avançar para Rakitic

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta terça-feira que o AC Milan pode avançar para a contratação do médio Ivan Rakitic, do Barcelona, no próximo mercado de transferências.

Perante a necessidade de reforçar o meio campo da equipa, o CEO dos rossoneri, Ivan Gazidis, assumiu na assembleia geral do clube a intenção de garantir um jogador experiente para aquele setor da equipa, ao invés da habitual preferência por atletas mais jovens. "Em janeiro não gosto de ser muito ativo no mercado, mas às vezes é necessário. E também podemos investir em jogadores experientes, como fizemos com Higuaín", explicou Gazidis aos sócios do clube de Milão.





Depois de Luka Modric no último verão é agora a vez de outro médio croata ser associado aos rossoneri e Rakitic terá também, segundo aquele diário italiano, a aprovação de Zvonimir Boban, antiga lenda do AC Milan - onde jogou durante nove temporadas - e que é também um dos CEO do clube.

Rakitic deixou o Sevilha para rumar ao Barcelona em 2014/2015 e tem sido peça fundamental em Camp Nou, contabilizando mais de 50 jogos em cada uma das últimas cinco épocas realizadas com a camisola blaugrana. Contudo, na presente temporada, o croata de 31 anos não tem sido primeira opção do técnico Ernesto Valverde e regista oito jogos disputados, apenas um como titular, o que pode revelar-se decisivo para o futuro do jogador, que tem contrato até 2021.