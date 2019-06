O Milan poderá renunciar à participação na próxima edição da Liga Europa, de modo a evitar sanções por parte da UEFA a propósito do fair play financeiro.Segundo a imprensa italiana, os rossoneri procuram chegar a um acordo com o organismo europeu e a ideia passa por ficar fora das competições europeias na próxima temporada, de modo a terem mais tempo para alcançar o equilíbrio financeiro exigido pelo organismo.Por outro lado, a ideia do Milan é encerrar todas as dúvidas relativamente às contas das temporadas de 2015/16 e 2016/18, pelo que a renúncia às competições europeias seria espécie de sinal de boa vontade perante a UEFA.Se esta ideia vingar, o Torino será a equipa a ocupar o lugar do Milan na prova.