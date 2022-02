Milan-Sampdoria, 1-0: Leão vale subida à liderança

Com Ibrahimovic fora de combate desde 23 de janeiro – o sueco saiu lesionado no clássico com a Juventus (0-0), o Milan venceu os últimos três jogos. Depois dos triunfos no dérbi com o Inter e frente à Lazio, ontem foi a vez da Sampdoria tombar perante os rossoneri, que tiveram em Rafael Leão o principal protagonista. O jovem avançado português, que já tinha marcado no jogo anterior, fez o único golo da tarde, concluindo da melhor forma uma assistência do... guarda-redes Mike Maignan, logo aos 8’. Uma vitória que garantiu a subida à liderança da Serie A, com mais um ponto do que o campeão Inter, que tem menos um jogo."Leão e Maignan estiveram perfeitos", salientou o treinador Stefano Pioli sobre o momento decisivo do encontro, admitindo que esse tipo de lance é trabalhado, não poupando elogios ao craque formado no Sporting. "Lembra-me o [Thierry] Henry, mas Rafa deve ser ele próprio. Acredito que ele pode sempre fazer melhor e que nunca deve ficar satisfeito: tem as qualidades para chegar ao topo da Europa e do Mundo", adiantou o técnico italiano.Rafael Leão, de 22 anos, já leva 10 golos esta época, 7 deles no campeonato – já superou os registos das duas épocas anteriores e está a apenas um de Ibrahimovic, o melhor marcador do Milan nesta edição da Serie A. E, depois do golo de ontem, o avançado não deixou de agradecer a assistência de Maignan. "Uma vitória importante para o nosso objetivo. Muito obrigado, Mike!", referiu o português através das redes sociais.