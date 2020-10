Milik revela calvário no Nápoles: não foi inscrito e vai treinar para aquecer

"O clube não me tratou bem", reconhece o avançado Arkadiusz Milik, que passou de estrela a proscrito no Nápoles. O avançado polaco esteve com um pé fora do San Paolo este verão, mas o clube não só bloqueou a sua saída, como também não o inscreveu na Serie A nem nas competições europeias.





Milik esteve na mira da Juventus e terá chegado a fazer testes médicos na Roma, mas os clubes nunca conseguiram chegar a acordo com o Nápoles, para fechar a transferência. O jogador polaco explica agora, em declarações ao 'Sportowefakty.pl' o que se passou."O Nápoles queria renovar e fez-me um ultimato: assinas ou sais. Eu decidi tentar algo novo fora", contou o avançado, de 26 anos. "O meu empresário estava à procura de uma solução, surgiram algumas equipas interessadas e conversámos. A pandemia complicou as coisas, mesmo para outros jogadores... Não vou dizer o nome dos clubes que me contactaram, mas a verdade é que aceitei algumas propostas."Só que houve um problema. "As equipas em questão nunca conseguiram chegar a um acordo com o Nápoles, por isso tive de ficar", lamentou.Milik não foi inscrito na Serie A nem nas competições europeias e só o soube porque leu a informação nos jornais. "Foi duro saber disto pela imprensa. Até já esperava esta decisão, mas a falta de comunicação é pouco profissional. Acho que não me trataram bem", acrescentou."Há outros jogadores que não renovaram, mas no caso deles não houve problemas. Tenho sido o goleador da equipa nas últimas duas épocas, sempre estive a 100 por cento na equipa", sublinhou.Depois, deixou uma garantia: "Não tenho arrependimentos pelo que fiz ou pelo que decidi. Vou sofrer um pouco, mas vou resistir."