Mkhitaryan é reforço da Roma

Depois do anúncio da chegada de Nikola Kalinic, a Roma anunciou agora a chegada de Henrikh Mkhitaryan por empréstimo do Arsenal. Ao contrário do croata, a cedência do arménio não contempla opção de compra.





Os giallorossi pagam três milhões de euros pela cedência do jogador, que é mais uma opção para o conjunto de Paulo Fonseca, que este ano disputa o Grupo J da Liga Europa, juntamente com os alemães do Borussia Monchengladbach, dos turcos do Basaksehir e dos austríacos do Wolfsberger.