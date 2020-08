Mkhitaryan fica na Roma em definitivo após rescindir com Arsenal

A Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, assegurou esta segunda-feira a contratação definitiva de Henrikh Mkhitaryan, horas depois do internacional arménio ter acordado a rescisão com os ingleses do Arsenal.

O futebolista de 31 anos tinha estado emprestado à Roma na época passada, tendo marcado nove golos em 27 jogos: pelos gunners, aos quais se juntou em 2018, oriundo do Manchester United, disputou 59 jogos e marcou nove golos.

Mkhitaryan é o melhor marcador da história da seleção da Arménia, país pelo qual recebeu o premio de jogador do ano por nove vezes.

Paulo Fonseca já tinha garantido outro jogador experiente no futebol inglês, o internacional espanhol Pedro Rodríguez, que representava o Chelsea.

A Roma terminou a época 2019/20 no quinto lugar.