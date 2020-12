Monza oficializa Mario Balotelli

Mario Balotelli foi oficializado como novo reforço do Monza, clube comandado por Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, antigos dirigentes do Milan. Sem clube desde que deixou o Brescia no final da temporada passada, o avançado italiano, de 30 anos, vai continuar a atuar no seu país e tem agora a oportunidade de continuar a mostrar a sua qualidade no emblema da segunda divisão do futebol italiano.





Balotelli tem estado a treinar-se num clube da 4ª divisão e teve várias opções em cima da mesa para prosseguir a carreira, mas optou por permanecer no seu país e num futebol que tão bem conhece.