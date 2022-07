Monza pensa em Cavani

O Monza está interessado na contratação de Cavani, avança a ‘Sky Sports’. O clube italiano, que conta com os portugueses Dany Mota e Pedro Pereira, prepara-se para participar na Serie A pela primeira vez na sua história e quer formar uma equipa sólida para assegurar e permanência. A publicação refere ainda que o diretor do Monza, Adriano Galliani, já iniciou conversações com os intermediários do avançado. Cavani está sem clube depois de ter terminado contrato com o Manchester United. Em Itália, foi também associado à Salernitana.