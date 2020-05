Morreu Gigi Simoni, treinador que conquistou a Taça UEFA pelo Inter Milão

Gigi Simoni, treinador que conquistou a Taça UEFA pelo Inter Milão em 1998, morreu esta sexta-feira aos 81 anos. Simoni estava em estado crítico desde que havia sofrido um AVC em junho de 2019.





"É com muita tristeza que nos despedimos hoje de Gigi Simoni. O ex-treinador do Inter, vencedor da Taça UEFA de 1998, deixou-nos aos 81 anos. O clube e os adeptos nerazzurri enviam as mais sinceras condolências à família. Adeus, Gigi, sentiremos a sua falta", pode ler-se na publicação realizada pelo emblema italiano nas redes sociais.Como jogador, há a realçar a conquista da Taça de Itália de Luigi Simoni, em 1961/62, ao serviço do Nápoles.