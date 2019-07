Morte de Astori investigada de novo: relatório médico pode ser falso

Davide Astori morreu a 4 de março de 2018 e agora - mais de um ano depois - vai ser nova investigação devido a um relatório do médico Giorgio Galanti, que se suspeita ser falso. Em causa está um documento datado de 10 de julho de 2017 mas que tudo indica ter feito muito recentemente.Astori foi encontrado sem vida no quarto de hotel em que a Fiorentina se encontrava em estágio, para um jogo em Udine, tendo a autópsia revelado tratar-se de uma "morte cardíaca, devido a uma bradiarritmia", provavelmente, por causas naturais.Em dezembro de 2018, os pais falaram pela primeira vez da morte de Astori. "Naquela manhã o meu marido e eu planeámos ir à missa e depois votar, mas eu acordei com os meus braços paralisados, com frio, com o corpo vazio, com um sentimento que nunca tive na vida. Eu não sabia de nada, mas ao mesmo tempo era como se soubesse de tudo", contou a mãe. Nessa mesma entrevista, Anna disse querer mais respostas: "Quero saber porquê. Não estou à procura de um culpado, porque o que aconteceu foi uma fatalidade e sei que ninguém queria que isto sucedesse, mas ao mesmo tempo quero que não volte a repetir-se, não quero que nenhuma mãe passe por aquilo que estou a passar. Em Itália fazem bons exames, bons testes aos atletas, mas têm de ser melhores e mais seguros ainda. Não quero que o sacrifício do meu Davide tenha sido em vão."O futebolista, nascido em San Giovanni Bianco (província de Bérgamo) atuava na Fiorentina desde 2015/16, depois de passagens por AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.