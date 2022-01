Mourinho aborda a vacinação obrigatória de jogadores: «Respeitamos a lei»

Doze anos depois, José Mourinho está de volta ao mítico San Siro. Não será para defrontar o ‘seu’ Inter mas sim o rival Milan. O técnico português tem, ainda assim, assuntos mais importantes para se preocupar. Sem cinco jogadores por casos de Covid-19, lesões ou devido à CAN, o Special One revelou que Rui Patrício vai jogar apesar do desconforto que sentiu nos últimos dias, assim como o médio Pellegrini, que diz estar "recuperado e pronto para jogar, mas não os 90 minutos".

Já sobre o possível adiamento de jogos devido aos surtos, Mourinho ‘agarra-se’ ao protocolo. "Se uma equipa fica sem três ou quatro jogadores, e isso pode acontecer, não interfere no resultado. Seria uma injustiça fazer uma equipa jogar sem guarda-redes, mas se tiverem o mínimo de jogadores, têm de jogar", vincou o luso, que foi claro quanto à vacinação obrigatória de jogadores a partir do dia 10 de janeiro. "Regras são regras, a lei é a lei. Se o governo tomar essa decisão, terá de ser respeitada. Se um jogador não tiver de ser vacinado, nós respeitamos, mas se assim for, queremos que os jogadores respeitem a lei, para poderem fazer o seu trabalho e jogar futebol. Não creio que venham a existir problemas", concluiu.

Descarta treinar a Lazio... e o Milan

Pelo regresso a uma ‘casa’ que já foi sua, José Mourinho foi, naturalmente, questionado sobre a possibilidade de treinar um clube rival. "Não é falta de respeito, mas, por exemplo, nunca poderei treinar a Lazio. É um clube da mesma cidade, com o qual tenho uma relação positiva e certamente pensam o mesmo de mim. Também nunca tive problemas com o Milan, mas existem clubes que nunca podes treinar", frisou o português. "Depois de sair do Inter em 2010, o primeiro clube italiano que me contactou foi a Roma e eu podia aceitá-los, mas outros já não", confessou.