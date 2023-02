Mourinho aponta dedo ao relvado "horrível": «Grandes problemas para jogar futebol ao primeiro toque»

José Mourinho lamentou o empate da Roma (1-1) em casa do Lecce, a contar para a 22ª jornada da Liga italiana, atribuindo culpas ao relvado do Estádio Via del Mare."Foi um jogo difícil, um jogo duro. Obviamente, podem ver pela nossa atitude e frustração nos minutos finais que não é o resultado que queríamos. Por outro lado, direi com toda a franqueza que foi uma partida intensa e dura. O relvado era horrível, tínhamos grandes problemas para jogar futebol ao primeiro toque, deslizava estranhamente, era difícil jogar um futebol de qualidade", lamentou o técnico português à DAZN.O treinador, de 60 anos, viu a Roma ficar no 3º posto à condição, com 31 pontos, e acabou por dar mérito ao adversário."O Lecce é uma equipa difícil, tivemos ocasiões para marcar um segundo golo e quando o consegues contra uma equipa como esta as portas podem abrir-se para fazer mais. Não tenho nada de negativo a dizer aos meus jogadores, a nível individual ou coletivo. Não vou dizer que são dois pontos perdidos porque temos um ponto a mais do que tínhamos quando chegámos aqui. A última coisa que digo aos meus jogadores é acusá-los de erros individuais. O guarda-redes do Lecce fez algumas defesas notáveis, este é o tipo de jogo em que não se vão ter 10 oportunidades de golo. Se tivermos cinco ou seis, precisamos de marcar em duas", explicou o Special One.