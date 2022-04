Mourinho arrasa arbitragem: «Tiraram-nos o direito de ganhar jogos»

José Mourinho mostrou-se furioso com a arbitragem do Nápoles-Roma levada a cabo pelo juiz Marco Di Bello."Há equipas que jogam para ganhar o Scudetto. Nós não, mas temos o direito de jogar para ganhar jogos. Hoje pareceu-me que não, não tínhamos o direito de ganhar este jogo. Li algures que o campeonato vai decidir-se pelos erros ou não que os árbitros vão cometer com os três clube da frente, mas eu pergunto se querem mesmo errar contra os três clubes da frente. Houve momentos do jogo de hoje eu fiquei com vergonha", frisou em declarações na flash-interview da DAZN após o empate (1-1) alcançado fora de portas esta segunda-feira, dando depois corpo às reinvindicações."No primeiro tempo, não deram um cartão amarelo ao Zanoli que é amarelo em todos os campos do Mundo. Com o do segundo tempo teria sido expulsão. O penálti que não foi apitado por falta sobre o Zaniolo é penálti, mas nada acontece. Mas há mais, muito mais... Para mim é hora de dizer basta, haja um pouco de respeito. Trabalhamos muito, quero ter o direito de jogar para ganhar. Não fomos bons o suficiente em alguns momentos do campeonato e não podemos ganhar o Scudetto, mas quero ter o direito de vencer um jogo e, para mim, em alguns momentos esse direito foi-nos tirado", contestou Mourinho.