Mourinho e as lesões na Roma: «Chorar traz negatividade»

A Roma foi a casa do Hellas Verona vencer por 3-1 e isolou-se no quarto lugar da classificação, depois de uma reviravolta já perto do fim da partida. O técnico da formação da capital italiana, José Mourinho, abordou as várias lesões que tem tido e relativizou a situação, respondendo a"Se um cai, outro levanta-se. Não devemos chorar. Obviamente é difícil, não podemos continuar a falar do Wijnaldum, Dybala, agora o Spinazzola juntou-se a eles. Chorar traz negatividade, o que traz coisas positivas é ter fé nos outros jogadores. Faltam três jornadas [até à paragem para o Mundial], vamos ver se conseguimos pontuar e ficar perto de equipas de super qualidade", sustentou o 'Special One'.O treinador luso, de 59 anos, atribuiu grande importância ao encontro de quinta-feira, da Liga Europa, diante do Ludogorets."Sim, será uma final e teremos que fazer de tudo para vencer. Temos a garantia de que pelo menos iremos para a Liga Conferência, mas queremos divertir-nos um pouco mais na Liga Europa e vamos tentar vencer. Não sei onde podemos chegar no campeonato. Lutamos para ganhar os nossos pontos, é sempre preciso um grande sacrifício: agora estamos lá, e quando digo lá, quero dizer quarto, quinto ou sexto lugar. Se a diferença for pequena, temos possibilidades. Na época passada a distância foi grande demais para pensar que temos alguma possibilidade [de lutar pelo topo da tabela], se sobrevivermos e estivermos a três ou quatro pontos dessas super equipas, podemos ver o que acontece", referiu Mourinho.