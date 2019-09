Mourinho revela por que não regressou a Milão depois da conquista da Champions com o Inter

José Mourinho concedeu esta segunda-feira uma entrevista à 'Mediaset Italia', onde recordou a sua passagem bem-sucedida pelo Inter Milão. O treinador, que ainda se encontra sem treinar qualquer clube, disse qual foi a "melhor derrota" da sua vida."Houve a melhor derrota da minha vida, contra o Barcelona na meia-final da Liga dos Campeões; e a partir daí começaram as semanas em que tivemos a final da Taça de Itália (1-0 contra a Roma), o jogo decisivo pelo título da Liga (contra o Siena) e a final da Champions em Madrid. Parecia um filme com final feliz. Foi uma história fantástica", recordou.Mourinho disse também que, depois da conquista da Liga dos Campeões, preferiu não regressar a Milão porque, se o fizesse, não teria forças para abandonar o Inter."Depois do primeiro ano em Milão, quando ganhei o Scudetto, percebi a paixão do mundo 'interista'. Imaginem como podia ser a receção de Milão à equipa depois de ganhar a Champions. Se tivesse regressado a Milão, teria recusado o Real Madrid pela terceira vez consecutiva. Mas na minha mente queria ganhar a Premier League, a Serie A e a Liga espanhola, e não queria perder esta oportunidade", garantiu.