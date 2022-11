Mourinho furioso com "jogador pouco profissional": «Disse-lhe para procurar equipa em janeiro»

Foi pelo lado de Karsdorp que surgiu o golo do empate. Refira-se que é um futebolista que está desde 2017 na Roma e esta temporada soma 11 encontros oficiais.

José Mourinho não ficou feliz com o desfecho do Sassuolo-Roma, no segundo jogo seguido do emblema da capital italiana sem vencer. Os giallorossi até se colocaram em vantagem aos 80 minutos, por Tammy Abraham, mas Pinamonte fez o resultado final cinco minutos volvidos. O técnico português apontou o dedo a um jogador da própria equipa, sem revelar de quem se trata. "Disse ao jogador para procurar uma equipa em janeiro", deixou claro o 'Special One'."O esforço da equipa foi traído pela atitude de um jogador pouco profissional. Ele traiu todos os outros. Não falei assim do Ibañez contra a Lazio porque a atitude foi top. O erro faz parte do jogo, a atitude antiprofissional e incorreta com os companheiros não, que me desculpem. Já falei disso no balneário e não o faço com frequência. Depois dos jogos não falo muito com a equipa. Tinha 16 jogadores em campo e gostei da atitude de 15. Não gostei de um e já lhe disse", frisou em declarações à DAZN, após a partida da 14ª jornada do campeonato italiano.O jornal 'Corriere dello Sport' revelou que as pistas apontam para que Rick Karsdorp seja o jogador em questão. O português disse a todos os jogadores para saírem do balneário após o apito final, assim como o staff técnico, e falou dura e frontalmente com o lateral holandês, de 27 anos, que jogou os últimos 25 minutos do encontro.