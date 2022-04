José Mourinho visitou o memorial de Diego Armando Maradona em Nápoles no último domingo, um dia antes do embate entre a sua Roma e o emblema local e também antigo clube do astro argentino. O técnico português explicou o porquê de o ter feito."Não tem nada a ver com futebol, o Diego era um amigo meu e sempre que eu voltar a Nápoles vou homenageá-lo. Isso é vida, não é futebol", afirmou aos microfones da televisão DAZN poucos minutos antes do início do jogo com os napolitanos O treinador dos romanos garantiu também que o empate caseiro (1-1) da Juventus com o Bolonha não mudou a forma de encarar o encontro com o Nápoles, abordando uma hipotética luta por um lugar de Liga dos Campeões. "A Juve é muito forte para sair da quarta posição. Temos de continuar a lutar por este quinto lugar, com algumas equipas por perto", vincou Mourinho.