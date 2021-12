José Mourinho explicou o porquê de a Roma ter perdido por claros 3-0 em casa diante do Inter Milão , apontando à qualidade do adversário mas também a uma formação romana com debilidades."O Inter é mais forte do que nós em condições normais, em condições anormais é muito mais forte. Enfrentámos um adversário que no ano passado acabou com mais 29 pontos do que nós e mostrámos muitas debilidades no encontro. Com o potencial ofensivo praticamente a zero que tínhamos em campo era importante marcar nas duas ou três ocasiões que teríamos porque não iríamos ter sete ou oito para fazer golo. Tivemos três e não as concretizámos. Quando jogamos com uma defesa de emergência, com Ibañez a jogar ali mas não sendo lateral, o puzzle fica difícil de encaixar. Era impossível fazer melhor. Não se podem sofrer golos como o primeiro e o terceiro", vincou o técnico dos romanos no final da partida.