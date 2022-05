Mourinho: «Os Einsteins do futebol não sabem, não compreendem e eu tenho pena deles»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)

José Mourinho utilizou as redes sociais para fazer um resumo da época na Roma, culminada com a conquista da Liga Conferência. Ao seu estilo, o treinador português deixou vários agradecimentos mas deixou uma 'bicada' dirigindo-se aos "Einsteins do futebol"."As memórias permanecem para sempre e a história não pode ser apagada. Para mim estas foram emoções incríveis e inesquecíveis, mas preciso de pensar 'o que vem a seguir'... Antes disso, preciso de abraçar toda a gente. Preciso de dizer ao Mundo a gratidão que tenho pelos meus jogadores: todos eles, desde o Rui [Patrício] que jogou 54 jogos até ao Pietro [Boer] que não jogou um único minuto. Mas nesta equipa todos jogaram cada minuto de cada jogo, é isso que os Einsteins do futebol não sabem, não compreendem e eu tenho pena deles. O futebol é o que se vê e o que não se vê, o futebol não é jogado por 11, é jogado por muitos mais e nós éramos tantos... Jogadores, treinadores, staff médico, analistas, homens de equipamentos, pessoas da cozinha, famílias, amigos, romanos, 'mourinhistas' e eu estou muito grato a todos. Um dia deixarei Roma e a AS Roma, essa é a lei do futebol, mas mais do que uma ou mais taças gostaria de ver este clube para sempre unido por esta paixão e amor. Duas fotografias para vos abraçar a todos. Tenham um junho em grande", frisou o 'Special One' através da conta pessoal de Instagram.