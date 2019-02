Mourinho pisca o olho ao Inter com Jorge Mendes em cena

Os números que contam a história de José Mourinho Os números que contam a história de José Mourinho

A continuidade de Luciano Spalletti no comando técnico do Inter parece cada vez mais difícil, depois de no último fim de semana a formação de Milão ter perdido em casa frente ao Bolonha , somando o quarto jogo consecutivo sem vencer, e os responsáveis nerazzurri já procuram sucessor.Segundo escreve a revista 'Libero', Jorge Mendes terá reunido-se como representante de José Mourinho com os dirigentes do Inter oferecendo-lhes os serviços do treinador português, apontado como um dos possíveis sucessores de Spalletti. Antonio Conte é outro dos nomes que está em cima da mesa.Recorde-se José Mourinho, que está sem clube desde d eixou o Manchester United no passado mês dezembro , conhece bem o clube italiano, que treinou nas épocas 2008/2009 e 2009/2010, tendo levado à conquista de vários títulos, incluíndo o triplete e a Liga dos Campeões.até voltar ao ativo como treinador, José Mourinho vai continuando a estar ligado ao futebol, tendo assinado um contrato como comentador da beIN Sports