Mourinho reencontrou o ‘irmão mais novo’ Dejan Stankovic

Mourinho & Stankovic reunited



A Roma de José Mourinho foi até ao reduto da Sampdoria vencer por 1-0 mas o melhor estava guardado para o final.É certo que o mais importante foram os três pontos que a formação da capital italiana conquistou, mas as imagens do abraço fraterno entre Mou e o treinador adversário, Dejan Stankovic, não deixaram ninguém indiferente.Os dois conhecem-se desde os tempos do Inter de Milão, numa relação forte e que ainda hoje, como se vê, é de irmãos.