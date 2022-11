Mourinho vê derrotas "imerecidas" contra adversários diretos: «A Lazio marca meio golo e vence»

José Mourinho lamentou a derrota da Roma (0-1) , no dérbi frente à Lazio, e contou "derrotas imerecidas" diante de adversários diretos."A Roma perde os confrontos diretos imerecidamente. A Atalanta fez um remate à baliza e venceu. O Nápoles teve connosco a maior dificuldade em ganhar um jogo ao longo da temporada. Hoje, a Lazio marca meio golo e vence. São derrotas imerecidas. Falta de qualidade, mas a identidade a nível mental é intocável", atestou o técnico português em declarações à DAZN, atribuindo a dificuldade na resposta ao golo sofrido pela forma como o rival abordou a partida."Faltou a clarividência. Havia muita emoção e pouca cabeça junto à baliza. Não é fácil jogar contra uma equipa que fez uma gestão inteligente do tempo e dos ritmos de jogo para jogar o menor tempo possível. Sem Dybala e Pellegrini foi difícil", revelou o 'Special One'.O treinador luso, de 59 anos, considerou que faltou risco à equipa diante da Lazio. "Não faltaram só os golos, a equipa fez um jogo muito direto. Não arriscámos no um contra um. Tenho duas opções: arriscar ou não arriscar e não temos qualidade a esse nível. Temos homens e não máquinas. Não tenho muitos jogadores que vão para o Mundial e felizmente não temos essa pressão", adiantou também, garantindo que "não é necessário atacar o mercado de transferências de janeiro"."Temos de recuperar os nossos jogadores. Não acho que a Roma precise de atacar novamente forte o mercado. Devemos jogar com o que temos. Se tivermos de dar oportunidades aos jovens, vamos fazê-lo", declarou Mourinho.