Mutu revela que Ibrahimovic pendurou ex-colega de equipa pelos pés num 2º andar

Em dezembro de 2005, em Viena, a Juventus visitava o Rapid em encontro da Liga dos Campeões e no plantel dos italianos figurava Zlatan Ibrahimovic, um jogador que se queria afirmar no seio do grupo da vecchia signora, segundo conta Adrian Mutu, antigo companheiro de equipa do sueco.Em conversa no podcast 'VREAU SA TIU', o ex-avançado romeno revela que Ibrahimovic chegou a colocar em risco a vida de Manuele Blasi, também antigo jogador da Juve à data, no estágio realizado na Áustria."O Zlatan disse-me para abrir a porta do nosso quarto. Olhei para fora e estávamos no segundo andar. O Blasi atravessou o corredor, Zlatan agarra-o, leva-o para o quarto e o empurra-o pela janela. Quando Ibrahimovic coloca as mãos em ti, não há nada que se possa fazer porque ele era grande e muito forte", começou por recordar Mutu sobre o agora jogador do AC Milan, dando conta que o ex-jogador italiano não ficou por aí."Ele balançou o Blasi para fora da janela, segurando-o apenas pelos pés e disse: 'Há algo mais para comentar?' O Blasi estava aos gritos. Eu agarrei no Zlatan", lembrou ainda.Quanto ao jogo, Ibrahimovic fez o 3-1 final diante do Rapid Viena, favorável à Juventus. Blasi e Mutu também foram titulares.