«Nainggolan é um delinquente, colocas-lhe 7 ou 8 copos à frente e ele bebe tudo»

Walter Sabatini, antigo diretor desportivo de clubes como Milan, Roma ou Bolonha, contou à 'Gazzetta dello Sport' alguns episódios por que passou com alguns jogadores nos seus clubes.Da sua passagem pela Roma lembra Radja Nainggolan, médio belga que atualmente joga na SPAL: "Tenho carinho por todos os jogadores que levei para a Roma, mas o que mais me enojou foi o Nainggolan, de quem gosto como um filho, mas é um deliquente. Colocas-lhe 7 ou 8 copos à frente e bebe tudo. A vida para ele é um jogo, mas tem bons sentimentos."E elogiou: "É um excêntrico, os seus companheiros deviam ajudá-lo mais. Sempre teve tudo o que quis, mas em campo é um futebolista de primeiro nível. Vi-o fazer coisas na Roma que nunca vi outros jogadores fazerem."Depois, falou também de Leandro Paredes - médio argentino do PSG que se encontra emprestado à Juventus - , com quem trabalhou no Inter: "Está a dececionar-me, cada vez que o vejo em campo dá-me um ataque de raiva, está a mostrar uma indolência insuportável. Mas é um bom jogador, sabe verticalizar como ninguém na Europa."