Nainggolan: «Posso beber 20 shots e jogar como se nada fosse»

Na semana passada, à imprensa italiana, Walter Sabatini deixou duras palavras sobre Radja Nainggolan , considerando que o médio, atualmente ligado à SPAL, é um "delinquente" e que, se lhe colocassem à frente "7 ou 8 copos", ele beberia tudo. Ora, o belga reagiu a essas palavras e fê-lo... bem ao seu jeito.Mas primeiro, Nainggolan lembrou que o seu passado acabou por moldar-lhe a mentalidade. "Em miúdo sofri. A minha família era pobre e tive de fazer muitos sacrifícios para me tornar futebolista. E agora não vou abdicar de viver, também porque a mãe natureza deu-me um corpo que não é afetado pelas coisas que fiz. Fiz coisas estúpidas em todos os lugares onde joguei. Na Roma chegava atrasado, houve uns vídeos em que era evidente que não estava lá muito lúcido. E depois a famosa noite de passagem de ano na minha casa. Vou lembrar-me disso para sempre. Talvez tenha sido a minha noite mais louca. Vídeos a beber, fumar e dizer coisas sem sentido correram o Mundo e acabei atacado por tudo e todos. Na Roma passaram-se e com razão", começou por recordar, ao 'Corriere della Sera'.O belga falou depois das tais palavras de Walter Sabatini e revelou a sua incrível tolerância ao álcool. "Liguei-lhe e disse-lhe que oito shots não eram suficientes. Podia beber uns 20! E ia para o relvado como se nada fosse. Ele adorava-me, sempre me aconselhou a ter uma vida mais calma. Acha que eu podia ter tido uma carreira melhor, mas não acredito, porque no campo dei tudo".