Namorada de Rugani lembra pânico durante gravidez: «Foi quase como um curto-circuito cerebral»

Michela Persico, a namorada de Daniele Rugani, lembrou este domingo os momentos de pânico que passou há cerca de dois meses, quando soube que o defesa da Juventus estava infetado com o coronavírus. Na altura grávida de quatro meses, Michela Persico admite ter passado por um período complicado, até porque na altura não sabia se a Covid-19 poderia ter efeitos no seu filho.





"Agora estou bem, mas felizmente só tive sintomas leves, como perda de olfacto e paladar, uma febre e alguma fadiga. Comparado com muitos outros, eu e o Daniele tivemos muita sorte. O meu maior medo foi por causa da gravidez e pelo facto de estar sozinha, ver o Daniele doente também e ter de se auto-isolar, isto sem mencionar a preocupação para com a nossa família", começou por dizer, ao 'Tuttosport'."Os meus pais, que estavam em Bergamo, diziam-me constantemente que só ouviam sirenes de ambulâncias nas ruas. Isto foi no início de março. No dia em que soube que o Daniele tinha testado positivo assumi que eu também estaria. Foi quase como um curto-circuito cerebral, pois pensava em todas as formas como isto poderia afetar o bebé. E como é um vírus novo, não sabemos os efeitos e as consequências na gravidez, por isso foi algo assustador nos primeiros dias", assumiu."Felizmente, depois de ter sido tranquilizada pelos médicos, consegui tranquilizar-me. Criei uma rotina diária no confinamento, que no nosso caso durou 35 dias. Durante esse período fiquei surpreendida com o apoio que recebi, não só de adeptos da Juventus. E mesmo o Daniele sentiu que o apoio que recebia ia muito para lá do futebol", concluiu.