Nani chegou há 2 dias e estreou-se com assistência: «Não estou na melhor forma»

Nani teve impacto no Veneza e apenas necessitou de 55 segundos. O internacional português foi apresentado na sexta-feira, no novo clube, e estreou-se este domingo na receção ao Empoli, para a 22ª jornada da Serie A.O campeão da Europa por Portugal, em 2016, entrou ao minuto 72 do jogo e menos de um minuto volvido, assistiu Okereke para aquele que viria a ser o 1-1 final. O experiente futebolista, de 35 anos, mostrou a boa disposição pelo momento pessoal. "Foi um começo muito bom", referiu, entre risos.Nani apontou também ao requilíbrio da equipa que neste momento figura no 17º posto da classificação, a apenas dois pontos do Cagliari, a primeira equipa na zona despromoção. "A equipa jogou bem. Sabemos que este é um momento importante para nós, temos de amealhar o máximo de pontos possível. Poderíamos ter vencido aqui hoje, mas há um longo caminho pela frente e sabemos que podemos fazer muito melhor", constatou à televisão DAZN.O extremo luso ex-Orlando City reconheceu que não espera jogar já este fim-de-semana. "Estava um pouco nervoso. Não tive muitas sessões de treino e não estou na melhor forma, mas quando fazes as coisas bem elas correm à tua maneira. A Serie A é a melhor. É um momento fantástico jogar aqui. Preciso de praticar o meu italiano, já lá vão uns tempos", brincou Nani, ele que já alinhou em Itália ao serviço da Lazio, em 2017/18.