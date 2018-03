O futuro de Nani voltou a ser ontem discutido na imprensa italiana e vários meios de comunicação apontaram a saída do extremo da Lazio no fim da época, além de revelarem que o internacional português teria manifestado o seu desagrado a Igli Tare, diretor desportivo, além de ter pedido ao empresário Federico Pastorello para procurar novo clube. Contudo, fonte próxima do jogador explicou aque nada do que saiu em Itália é verdade e que Nani não comunicou nada a ninguém, muito menos a intenção de abandonar o clube.O internacional português, de 31 anos, espera ajudar a Lazio a cumprir os objetivos até ao final da época e a mesma fonte que falou ao nosso jornal lembrou que Nani tem uma palavra a dizer se o clube italiano quiser exercer a opção de compra de 8 milhões de euros, a qual até já foi negociada com o Valencia em janeiro. Todas estas notícias surgem na sequência do episódio em que um adepto da Lazio deu duas palmadas no peito de Nani, enquanto este dormia na viagem de regresso a casa após um jogo, tendo-lhe pedido a camisola. O português referiu que lhe dava quando aterrassem pois as camisolas estavam no porão. A partir daí, o adepto descontrolou-se e tiveram de ser companheiros do luso a acalmar os ânimos.Esta época, Nani fez 19 jogos em todas as competições – todos incompletos e fez 3 golos, sendo que sempre que marcou, a Lazio saiu vencedora.