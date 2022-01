Nani rejeitou quatro clubes antes de escolher o Veneza

Nani regressou esta temporada a Itália para representar o Veneza. O internacional português, de 35 anos, somou logo uma assistência no jogo de estreia e tem dois encontros oficiais disputados até agora: ante o Empoli e o Inter Milão.Contudo, segundo dá conta o portal 'Tuttomercatoweb', o avançado luso rejeitou quatro abordagens antes de decidir voltar a terras transalpinas, onde havia representado a Lazio, na época 2017/18, por empréstimo do Valencia. A mesma fonte avança que os brasileiros do Fluminense e Fortaleza e os turcos do Adana Demirspor e Antalyaspor queriam os seus préstimos. A escolha recaiu por Itália, mesmo que os Emirados Árabes Unidos 'acenassem' com uma boa maquia para o tentar levar para outras paragens.Recorde-se que Nani cumpriu os últimos três anos ao serviço dos norte-americanos do Orlando City.