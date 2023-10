Não aposta mas é viciado em cavalos: Fabrizio Corona revela mais um nome

Fabrizio Corona, o homem responsável pela revelação dos nomes dos jogadores italianos envolvidos em esquemas de apostas ilegais, continua a dar que falar. Na antecâmara de uma longa entrevista que dará esta terça-feira à RAI 3, Corona lançou mais informações (e imagens) sobre outro futebolista.

Trata-se de Sardar Azmoun, conhecido como o 'Messi iraniano'. Joga na Roma de José Mourinho, onde chegou proveniente do Bayer Leverkusen, e foi apanhado a ver corridas de cavalos durante um embate da formação romana.

Corona destaca que nas imagens é impossível entender se o jogador iraniano está efetivamente a apostar, destacando apenas que é fácil descortinar que Azmoun está mais entusiasmado com o que se passa no telemóvel do que com o que acontece no relvado à sua frente.



Azmoun chegou esta temporada ao emblema romano

"O que pensará Mourinho sobre o facto dele gostar mais de cavalos do que de futebol?", questiona.

Depois, o italiano realça que Azmoun nunca escondeu a paixão que nutre pelas corridas de cavalos, sendo ele próprio donos de 52 animais. E realça: "As apostas são completamente proibidas para os muçulmanos, uma vez que é considerado um 'trabalho de Satanás'."

"Ninguém está a acusar o Azmoun de estar integrado num esquema de apostas. Estamos a falar de ludopatia [adição ao jogo]", registou Corona.