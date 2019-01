Nápoles bate Lazio e fica a seis pontos da Juventus

O Nápoles de Mário Rui sofreu este domingo para vencer a Lazio, por 2-1, colocando-se provisoriamente a seis pontos da líder Juventus, que encerra a 20.ª jornada da Liga italiana na segunda-feira em casa com o Chievo.O espanhol José Callejón, aos 34 minutos, concluiu da melhor forma um ataque rápido e inaugurou o marcador, três minutos antes de o polaco Arkadiusz Milik ampliar a diferença na cobrança exemplar de um livre direto.Na etapa complementar, e depois do espanhol Fabián Ruiz atirar ao ferro, no que seria o terceiro, Ciro Immobile (65) reduziu a vantagem, atirando entre as pernas de um adversário, para recolocar a Lazio na discussão do resultado.As aspirações do conjunto orientado por Simone Inzaghi, que teve Pedro Neto no banco, ficaram comprometidas cinco minutos depois quando o defesa Francesco Acerbi viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.O Nápoles soma agora 47 pontos, contra os 53 da Juventus, enquanto a Lazio caiu para quinto, com 32, a um da Roma, adversária do FC Porto na Liga dos campeões, e a oito do Inter.