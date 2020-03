Nápoles cancela treino de quarta-feira

Já com mais de 6 mil mortos contabilizados em Itália devido ao novo coronavírus, o Nápoles escandalizou o povo italiano ao anunciar que ia retomar os trabalhos na quarta-feira. A decisão dos dirigentes napolitanos causou o repúdio em todas as franjas da sociedade e, perante a polémica criada, os responsáveis transalpinos acabaram por recuar. Num curto comunicado avançado nas redes sociais, o clube informa que "as atividades desportivas estão suspensas até data a designar".





La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilità in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19.

