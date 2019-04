Nápoles castiga adeptos por recusarem camisola de Callejón

O Nápoles conseguiu ser a equipa que mais se aproximou da super Juventus na presente temporada, mas os recentes resultados ditaram um clima de inesperada insatisfação no emblema napolitano, levando a inúmeros episódios de tensão entre a principal claque e alguns elementos da equipa de futebol.Carlo Ancelotti foi um dos primeiros a ser alvo da contestação, que este fim de semana subiu de tom de forma inesperada após o encontro diante do Frosinone, no qual os napolitanos até venceram. O alvo foi ainda mais inesperado, o espanhol José Maria Callejón, que viu a sua camisola ser devolvida pelos adeptos no final do encontro, que era o seu 300.º ao serviço da equipa do San Paolo.Um gesto que não caiu bem a Callejón, que recolheu aos balneários cabisbaixo, mas que provocou mesmo uma reação do líder máximo do clube, o presidente Aurelio De Laurentiis, que decidiu 'castigar' os adeptos daquela zona com um aumento no preço dos bilhetes a pagar, dos 14 para os 30 euros.Uma decisão que poderá agravar ainda mais o clima de tensão neste final de temporada, mas que serve também para De Laurentiis impor uma posição junto do grupo de adeptos. Veremos quem ganha a 'batalha'....