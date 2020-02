Nápoles com Mário Rui vence em Brescia e sobe provisoriamente ao sexto lugar

O Nápoles venceu hoje em Brescia por 2-1, na abertura da 25.ª jornada da Liga italiana de futebol, e subiu provisoriamente ao sexto lugar, prosseguindo o caminho de recuperação sob o comando técnico de Gennaro Gattuso.

Não obstante, o Brescia chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo do central venezuelano Jhon Chancellor, aos 26 minutos, o que motivou uma reação dos napolitanos na segunda parte para a reviravolta, que se iniciou com o penálti convertido por Lorenzo Insigne, aos 49, e se consumou com o grande golo do médio espanhol Fabian Ruiz, com um remate fantástico de fora da área.

O internacional português Mário Rui foi titular na equipa napolitana e completou os 90 minutos.

Com este triunfo, o Nápoles subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 36 pontos, numa tabela classificativa liderada pela Juventus, com 57 pontos, seguida da Lazio, com 56, do Inter, com 54, da Atalanta, com 45, e da Roma, com 39.

O Nápoles tem três equipas a um ponto de distância, que somam 35, em condições de o ultrapassar nesta 25ª jornada, o Verona, que recebe o Cagliari, o Parma, que se desloca a Turim para defrontar o Torino, e o AC Milan, que vai a Florença medir forças com a Fiorentina.